Tras el fracaso del intento por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, la Vicecancillería paraguaya dejó en claro que no apoyará el uso de la fuerza, aunque reconoció que cualquier diálogo es inútil con la dictadura de Maduro. No obstante se espera que la presión internacional termine por desplazar al régimen totalitario.

El vicecanciller Hugo Caballero adelantó que en el encuentro del Grupo de Lima que será hoy en Bogotá, Colombia y que contará con la participación del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se evaluará lo sucedido el fin de semana en el frustrado intento de hacer llegar ayuda humanitaria a dicho país.

Se emitirá un proyecto de declaración en relación a los último hechos y se establecerán medidas diplomáticas a través del grupo. En representación de Paraguay estará el embajador José Antonio Dos Santos, ya que el canciller Luis Castiglioni no podrá asistir.

“Nosotros seguimos apostando a una concertación de los países que llevamos los mismos principios en el mundo, descartamos el uso de la fuerza pero sabemos que el diálogo con este Gobierno dictatorial de Venezuela es inútil , apelamos a que se hagan unas elecciones libres”, expresó Caballero en entrevista con la 970 AM.

Consideró que el régimen de Maduro está cada vez más aislado, pues el mandatario demuestra que no tiene ninguna intención de cambiar las cosas. No obstante, expresó su deseo de que el cerco político diplomático que se viene levantando tenga resultado. “Pero no podemos entrar por la fuerza a Venezuela”, insistió el vicecanciller.

La Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos Michelle Bachelet condenó este domingo los hechos violentos en diversos puntos de las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, así como en el interior del país.

El uso de la excesivo de la fuerza dejó como saldo al menos cuatro muertos y más de 300 heridos, solamente entre el viernes y el sábado. La expresidenta chilena urge al Gobierno a frenar el involucramiento de grupos armados progubernamentales en este conflicto.

Los grupos radicales no solo impidieron el ingreso de camiones de ayuda humanitaria, sino que también destruyeron las provisiones. Muchas de las góndolas terminaron consumidas por las llamas que encendieron los defensores del régimen dictatorial.