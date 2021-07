“Sentimos la disminución en la internación, en las consultas no hay tanta fila, una disminución buena. En la terapia es la que no baja. Tenemos que seguir dando con calidad nuestra atención, estamos firmes”, comentó la doctora Yolanda González en entrevista con la radio 650 AM.

Recordó que en el momento más crítico, las personas amanecían en camillas y salas de reanimación a causa de la gran cantidad de contagiados con el COVID-19 y falta de lugares en todos los centros asistenciales para brindar una atención adecuada.

Ahora la situación es más tranquila, pero advirtió la entrevistada que un factor preocupante es el incremento de pacientes polivalentes que están consultado. “Ahora sí tenemos avalancha en otras patologías. Ahora tenemos lleno, pacientes con piedra en la vesícula, diabéticos”, agregó.

Por otra parte González pidió a las personas vacunadas contra el COVID-19 seguir con el lavado de manos, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico. “Por más de que te pongas una dosis te podés contagiar también, no hay que bajar la guardia, así como pasó en Chile. Las vacunas no te van a evitar el contagio, si salís sorteado igual te vas a contagiar. Navidad sin tapabocas lo vas a hacer dentro de tu núcleo. No es para irte a una fiesta”, remarcó por último.