El Dr. Julio Torales, investigador del Hospital de Clínicas, mencionó a radio Uno 650 AM que las 2.000 dosis de la vacuna taiwanesas contra el Covid-19 para el estudio de la fase 3 y que se llevará a cabo en nuestro país, es a fin de probar si generan anticuerpos mediante un control activo.

“El estudio de la fase 3 es aquella que se realiza con grandes cantidades de personas, que han pasado por la fase pre clínica, fase 1 y 2 en estudios de laboratorios y luego en voluntarios de menor tamaño para llegar luego a la población general”, expresó.

En esa línea, el investigador sostuvo que el objetivo es demostrar que la referida vacuna genera todos los anticuerpos, es decir, “inmunogenicidad”, además de que es segura y puede ser utilizada en la lucha contra el coronavirus. “De esa manera, Paraguay se une a los países que hacen esfuerzos desde la ciencia para aportar a la lucha contra esta pandemia”.

PÁGINA WEB PARA INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS

El doctor indicó que el próximo miércoles se hará el anuncio de la página web: separtedelasolucion.com, para la inscripción de las personas que deseen participar como voluntarios.

La meta es llegar a 1.500 personas, de 18 años sin límites de edad, sanas o con enfermedades de base estable. Esta última, pasará por un proceso médico a fin de descartar que pase por algún tipo de peligro durante la investigación. Las mismas serán inoculadas con la vacuna candidata.

El tiempo estimado de seguimiento es de unos 8 meses, a partir del inicio de la investigación. Los resultados preliminares estarían a los 4 meses, mientras que resultados de la primera parte del seguimiento en el lapso mencionado. En cuanto a la aplicación de la vacuna, son de dos dosis, la segunda se recibiría a los 28 días.

“La persona que desee participar, no tuvo que haber recibido ninguna dosis anticovid, no tener Covid-19 al momento del estudio y en lo posible que no haya padecido de la enfermedad porque necesitamos que no tenga los anticuerpos que se genera en la recuperación. Haremos el filtro mediante tests y pruebas sanguíneas para determinar que el voluntario es apto para participar”, afirmó.

REEMBOLSO FIJO PARA GASTOS PARA VOLUNTARIOS

Todos los participantes no incurrirán en gastos, ya que todos los servicios médicos estarán cubiertos.



“Los voluntarios tendrán reembolsos fijos para gastos de alimentación y de transporte, así la gente no gasta nada por participar”, explicó el médico.

VACUNA TAIWANESA

El Hospital de Clínicas recibió el viernes pasado unas 2.000 dosis de la vacuna taiwanesa MVC COVID-19 para iniciar un estudio de fase 3 con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

Esta vacuna fue desarrollada por el laboratorio taiwanés Medigen Vaccine Biologics Corporation en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (National Institutes of Health, NIH en inglés), utilizando una plataforma tradicional, de su unidad proteica que también es utilizada por otras vacunas como la vacuna anti hepatitis B.

Según los estudios realizados durante la fase 2 de la vacuna Medigen, la tasa de seroconversión es del 99,8%, esto significa que prácticamente todas las personas que recibirán la vacuna generarán anticuerpos contra el virus COVID-19.