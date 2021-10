Durante una visita realizada este jueves a la ciudad de Paraguarí, el expresidente Horacio Cartes instó a no responder las agresiones y expresó su deseo de que vuelva el Grupo Lince. Responsabilizó al exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por la situación actual del grupo motorizado.

El líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, expresó que se puso en modo Concordia con relación a las críticas porque quiere paz en el país y propuso a sus correligionarios no contestar las agresiones y salir a trabajar. “La gente está cansada de peleas. Si nos eligen esperan que seamos herramientas de ellos”, agregó.

También felicitó a los ganadores de las elecciones municipales y resaltó que se consiguieron 352 concejalías más que en el 215 y se conquistaron 163 intendencias, siendo un récord histórico.

Cartes refirió además que el economista y dirigente colorado Santiago Peña será el próximo presidente de la República si Dios no ordena otra cosa.

En otro momento criticó a Juan Ernesto Villamayor por haber destruido al Grupo Lince por el simple hecho de haberse creado durante su administración. “Como era nuestro viene el tavyrón este de Villamayor para eliminar, pero a Cartes no le cambió nada, pero sí a la ciudadanía. Algunos de los que llegaron no entendieron que son funcionarios de la ciudadanía, no son jefes. Se dedicaron a destruir todo y hoy clama la gente trabajo y seguridad, y ojalá se vuelva a potenciar el Lince”, agregó.

En cuanto al anuncio realizado por el presidente de la ANR, Pedro Alliana, sobre la desafiliación de unos 12 mil correligionarios, señaló que no quieren a correligionarios que hagan negocios en las elecciones generales.