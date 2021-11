El doctor Julio Borba, ministro del Ministerio de Salud, indicó a radio Monumental que la asesoría jurídica de su cartera analiza realizar una demanda contra el doctor Víctor Villa, quien en su cuenta de Facebook publicó una lista de personas fallecidas por supuestas complicaciones provocadas por las vacunas anticovid.

“En este caso no se debe mentir, cada uno es libre de determinar si quiere o no vacunarse, pero de allí a dar informaciones falsas es otra cosa”, explicó.

“Antes de ayer fallecieron 6 personas, ninguna estaba vacunada, no hay nada que ocultar. El viernes teníamos 31 pacientes en UTI, de los cuales 27 no estaban vacunados. Los números cantan por sí solos. En Europa llaman la ola de los no vacunados, todos los pacientes que ingresan a las terapias en su mayoría son no vacunados. Siempre dijimos que la vacuna no protege en un 100% contra las infecciones, pero sí que en un 85% ayuda a evitar casos graves”, indicó.

La autoridad expresó su preocupación porque de 4.500.000 personas mayores de 18 años, solo 3 millones se inmunizaron contra el Covid-19, quedando 1 millón expuestas al virus y por lo tanto podrían saturar el sistema sanitario. “La vacuna es la vida, ese debe ser el mayor incentivo”, refirió además.

Indicó que actualmente también preocupa que haya apenas 30.000 aplicaciones diarias de vacunas (primera, segunda y tercera dosis sumadas) y que la primera dosis sea solo de 5.000, cuando anteriormente la cifra llegaba a las 120.000 al día.

Borba instó a las personas que no se inmunizaron a buscar información veraz y no se guíen por los falsos datos que circulan en las redes sociales. “Ya hay 7.000 millones de aplicaciones en todo el mundo, entonces tendría que haber 7.000 millones de fallecidos por la vacuna y no es así”, espetó a los antivacunas.