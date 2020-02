“El 3er. caso informado ayer como sospechoso ya fue descartado por el #LaboratorioCentral. No hay otros casos sospechosos por el momento, pero si personas asintomáticas monitoreadas”, tuiteó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, en la mañana de este jueves.

El 3er. caso informado ayer como sospechoso ya fue descartado por el #LaboratorioCentral. No hay otros casos sospechosos por el momento, pero si personas asintomáticas monitoreadas. @msaludpy pic.twitter.com/76ZXBbxHrm — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) February 27, 2020

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, indicó a radio 1000 AM que la enfermedad del coronavirus se manifiesta como una gripe estacional, por lo que recomendó tomar los mismos cuidados.

Según indicó el médico, el coronavirus presenta un 3% de letalidad, mientras que la influenza estacional el 1%. Los más expuestos a desarrollar la forma grave del coronavirus son los ancianos, hipertensos, diabéticos, obesos y fumadores crónicos.

NINGÚN PARAGUAYO AFECTADO

La Cancillería paraguaya confirmó ayer que tampoco se reportan casos de paraguayos infectados con el coronavirus en el resto del mundo.

Salud Pública pide calma y tranquilidad a la población para evitar una psicosis en torno al virus, ya que se viralizan muchas informaciones erróneas y malintencionadas. “No es para volvernos todos locos. Hay gente malintencionada. Se toman todas las medidas, no nos van a agarrar de sorpresa las personas que vienen de las zonas donde está el virus. Esto no se va a diseminar, el sistema no colapsará, no nos vamos a morir todos como esas películas donde aparece el paciente cero y las personas están tiradas en las calles”, indicó el viceministro Julio Rolón.

MITOS DESMENTIDOS

Ante los rumores que circulan en las redes sociales sobre este virus, la Organización Mundial de la Salud aclaró lo siguiente:

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus

No obstante, aquellos infectados con el virus deben recibir cuidados especiales para aliviar y tratar los síntomas.

Los mosquitos no transmiten el coronavirus

No hay pruebas que indiquen que el nuevo coronavirus pueda transmitirse a través de las picaduras de este insecto.

El secador de manos no mata el virus

Los secadores de manos que habitualmente se encuentran en los baños públicos no matan el covid-19, aunque se usen durante 30 segundos.

La cocaína no te inmuniza

No hay pruebas que respalden esta afirmación. La cocaína es simplemente una droga estimulante y adictiva, cuyo consumo provoca es perjudicial para la salud de las personas.

El Oseltamivir no cura la COVID 19

Todavía no existe evidencia para confirmarlo. La OMS está trabajando con investigadores y profesionales de la salud de todo el mundo para encontrar tratamientos para el virus.

Las vacunas contra la neumonía no protegen contra la COVID 19

El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una nueva.

Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19

Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en superficies de objetos como cartas o paquetes

El aceite de sésamo no mata la COVID 19

Algunos desinfectantes químicos sí como el cloro, gel a base de alcohol, alcohol etílico, ácido peracético.

El humo y el gas de los fuegos artificiales no matan la COVID 19

El humo contiene dióxido de azufre, un gas a las que algunas personas tienen alergia

El ajo no ayuda a protegerse a las personas del COVID 19

Es un alimento saludable pero no existe evidencia que su consumo prevenga la enfermedad

Gárgaras bucales no protegen de la infección

Algunos enjuagues bucales eliminan ciertos microorganismos, pero eso no significa que protejan de la infección contra el COVID 19

Los antibióticos no son efectivos

Funcionan contra las bacterias no así contra los virus

Las mascotas no transmiten el virus

No existe evidencia de que perros y gatos estén infectados con el coronavirus ni que lo transmitan a los humanos.