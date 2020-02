El intendente José Carlos Acevedo, de Pedro Juan Caballero, se molestó por la presencia de la prensa durante un trabajo de empedrado en uno de los barrios de la localidad.

“Yo puedo hacer lo que quiera en mi ciudad. Sé que es dinero del pueblo. Hace 13 años que estoy y voy 5 años más”, dijo al canal GEN al ser abordado. “Si yo quiero te voy a responder y si no quiero, no lo haré. No es su problema. Andá a denunciar a la Fiscalía”, justificó. Además minimizó la intención de intervenir su administración por las irregularidades.

Pillan a intendente José Carlos Acevedo (PJC) en pleno trabajo de ‘probolsillo’: “Yo puedo hacer lo que quiera”



Leé má acá: https://t.co/efFzMpOZBg. pic.twitter.com/QHIHbifVkl — Diario HOY (@hoypy) February 26, 2020

Según denunció días atrás el concejal Martin Pocho De León en una emisora local, supuestamente la Intendencia de PJC estaría realizando un desvío de dinero público mediante la conformación de comisiones proempedrado.

El modus operandi sería el siguiente: se conforma la comisión, se solicita a la comuna el arreglo de la calle, luego la institución procede a adjudicar la obra a la empresa constructora, pero finalmente la que termina realizando los trabajos es la propia municipalidad con su maquinaria y funcionarios. Aparentemente el intendente se queda con el 50% del monto abonado por la obra y la empresa la otra parte.

Para la obra en cuestión se pagó unos 500 millones de guaraníes a la empresa Alta Ingeniería de Ruth Carmen Carolina Báez Godoy, según factura emitida por la misma en fecha 07 de febrero de 2020. Sin embargo, es la municipalidad la que realiza las obras.