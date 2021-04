A criterio del Dr. Miguel Ruoti, presidente de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, no está justificada postergar la maternidad por Covid-19. Sin embargo, pidió a las mujeres extremar cuidados para evitar el contagio, ya que el tratamiento en terapia intensiva contra la enfermedad se dificulta para las que están en el séptimo mes de gestación.

“La situación es de vulnerabilidad o de alto riesgo, pero no podemos frenar el embarazo. A mi criterio, postergar la maternidad por la pandemia no está justificada, pero sí las embarazadas deben tomar todos los cuidados que se necesiten porque es una enfermedad perfectamente prevenible”, expresó el especialista a radio UNO 650 AM.

Ruoti manifestó que muchas mujeres esperan a que termine la pandemia para planear el embarazo, sin embargo, dijo que no sabe a ciencia cierta cuándo se daría ese escenario.

Al respecto, aconsejó a extremar cuidados, no solos las mujeres en gestación sino también todo su entorno como pareja, hijos y padres, para evitar el contagio.

En cuanto al tratamiento contra el coronavirus para una embarazada contagiada, explicó que se analiza el factor riesgo-beneficio para utilizar fármacos o estudios que sean buenos, tanto para la madre como para el feto.

No obstante, lo que dificulta a este grupo, en caso que curse el séptimo mes de gravidez para adelante, es que los pacientes son colocados en la cama boca abajo para una mejor incorporación de oxígeno en los pulmones y “técnicamente es imposible que la gestante mantenga esa posición, por ende, eso dificulta la terapia”.

En comparación con el Brasil, que se encuentra en una situación catastrófica y las autoridades pidieron a las mujeres postergar la maternidad, el Dr. Ruoti dijo que Paraguay está en un escenario preocupante.

“En nuestro caso, hoy no recomendaría postergar el embarazo, pero si entramos en una situación catastrófica como Brasil, tendríamos que analizar y eso sería una posibilidad”, afirmó.

El consejo que brindó el especialista es la de seguir a rajatabla la recomendación como el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, establecida desde el año pasado por la pandemia.

“Las embarazadas con o sin comorbilidades deben extremar los cuidados”, especificó.