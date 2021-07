El Dr. Martínez señaló que la vacunación de segunda dosis de Pfizer arrancará en los primeros días de agosto. “Este millón es para la segunda dosis que queda pendiente, en poco tiempo vamos a utilizar, porque el periodo entre la primera y segunda dosis de esta plataforma es muy corto, lo que también significa que tendremos más personas inmunizadas en este tiempo”, sostuvo.

La planificación de cómo proseguirá el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 se dará a conocer esta semana, y destacó que el objetivo es llegar a la gente que aún no ha recibido sus vacunas o se quedaron con una sola dosis de aplicación.

“Se hicieron varias reuniones con diferentes estamentos, municipales, lideres barriales para vacunar a las personas que no lo hicieron, entre ellos están algunos encamados, aquellos que por algún motivo no se acercaron a recibir su segunda dosis, y los que no recibieron ninguna, entonces queremos acercarnos nosotros también, previa conversación. La idea es llegar a la gente”, remarcó.

Mencionó que se buscará la manera de fortalecer la campaña de vacunación, especialmente para convencer a las personas que tienen dudas, temores, o dificultades para acercarse al vacunatorio. “Queremos hacer uso de la experiencia de personas vacunadas, tenemos historias de pacientes que recibieron sus dos dosis, se contagiaron con COVID-19, pero no desarrollaron la forma grave de la enfermedad”, expresó Martínez.

Recalcó que el número de internación y fallecidos se da en un mayor porcentaje en personas mayores de 65 años, por lo que, la planificación y la campaña se intensificarán en este grupo etario.