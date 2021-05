Al cumplirse 8 meses del secuestro de Óscar Denis, sus hijas se solidarizaron con la familia de Gladys Armoa, quien fue asesinada por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) semanas atrás frente a sus hijos, y exigieron además al Gobierno dimensionar el peligro que representa este grupo criminal.

“La realidad del Paraguay es que nuestros derechos en estos momentos están secuestrados. ¿Qué nos pasa que como paraguayos no demandamos que estas personas sean liberadas? Pedimos al pueblo paraguayo, si tienen alguna información referente a los secuestrados, que se comuniquen con nosotros de la manera que puedan. Pedimos no olvidemos a Edelio, a Félix y a Óscar. Pedimos que vuelvan los tres”, indicó Beatriz Denis en conferencia de prensa.

Lamentó además que el Estado sigue fallando en su obligación de garantizar la seguridad y la libertad de los paraguayos. “En este caso el resultado es nulo, entonces no podemos decir que estamos satisfechas. No tenemos nada. No hay ningún resultado”, cuestionó la mujer.

En otro momento indicó que el padre Pablo Cáceres, sacerdote de Azotey, no obtuvo ninguna información sobre el paradero de Don Denis. “Sabemos de la preocupación de él de no poder conseguir información sobre los tres”, agregó.

También contó que volvieron a preguntar el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre la ayuda internacional para la negociación con los secuestradores. “Vamos a seguir luchando, nosotras seguiremos reclamando. Seguimos buscando a papá y lo seguiremos haciendo”, puntualizó.