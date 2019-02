En una rueda de prensa en la sede de la Vicepresidencia de la República en Asunción, la ministra del ramo, Nilda Romero, explicó que el proyecto "Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar" servirá también para fomentar el "empoderamiento económico y político" de esas mujeres.

Ese objetivo se conseguirá, según indicó la directora general de cooperación internacional del Ministerio y una de las impulsoras de la iniciativa, Miriam Monzón, gracias a que el dinero será "administrado por las propias mujeres organizadas en comités".

En concreto, se facilitarán 800 millones de guaraníes (unos 132.000 dólares) que se repartirán entre 80 comités de mujeres rurales de los departamentos centrales de Cordillera y Caaguazú, conformados previamente por mujeres que estén en "situación de vulnerabilidad".

Monzón aseguró que, cada comité será el encargado de administrar el dinero y facilitar los microcréditos de 1 millón de guaraníes (165 dólares) a cada una de sus miembros, para que implementen un pequeño negocio productivo relacionado con el mundo agropecuario.

El dinero deberá ser devuelto en el plazo de un año al comité con un interés del 1 %, para que este pueda ser utilizado para financiar la iniciativa de otra mujer de la comunidad.

Además, la ministra señaló que, antes de otorgar el dinero, las mujeres reciben una "capacitación" del Ministerio en "habilidades blandas como el autoestima, el liderazgo y el conocimiento de sus derechos", para después elegir los proyectos que quieren desarrollar, para lo que también recibirán una "formación técnica".

En caso de que el proyecto de alguna de las mujeres no fuese lo suficientemente rentable y no pudiesen hacer frente a la devolución del préstamo, Monzón explicó que, aunque "la no devolución supondría la expulsión del comité", estos podrán abonar el dinero de forma anticipada para que siga rotando, y ofrecer a la mujer afectada que "lo devuelva poco a poco".

Ello, añadió, porque los comités funcionan bajo el concepto de "solidaridad" ya que las integrantes conocen la situación específica de cada una de ellas.

Las autoridades realizarán un "seguimiento" de los comités durante dos años y, pasado ese tiempo, esos entes podrán "decidir", según la ministra, "qué hacer con el dinero que nunca vuelve al Ministerio", aunque puntualizó que solo podrá utilizarse para "emprendimientos productivos".

En ese sentido, señaló que en un proyecto similar que se implementó en años anteriores, "varios comités se constituyeron en cooperativas", consolidando una fuente de empleo y emancipación de las beneficiarias.

Esa experiencia anterior, que alcanzó a 5.500 mujeres en 10 departamentos del país, también dejó resultados negativos de algunos comités que "no lograron salir adelante", por lo que el actual proyecto prevé realizar un "diagnóstico" de la situación de 120 comités participantes en aquella iniciativa, formados por 1.200 mujeres de los departamentos de Ñeembucú (sur), Alto Paraná y Canindeyú (este).

Esa evaluación servirá para ofrecer a esas mujeres "otros programas" complementarios impulsados por el Ejecutivo de cara a "reforzar sus capacidades de organización y emprendimiento", especificó Monzón.

En total, el costo del proyecto asciende a 500.000 dólares, financiados por el Gobierno de Marruecos.