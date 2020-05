De acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el Programa de Subsidio de Emergencia “Pytyvô” ha inyectado unos 79,2 millones de dólares hasta el último registro del 28 de abril pasado.

Este monto de consumo corresponde a transacciones realizadas por los comercios adheridos a las Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPEs) en todo el territorio nacional.

El total han sido efectuadas más de 1.639.000 transacciones desde su implementación el pasado mes. La distribución queda de la siguiente manera:

*CLARO: 29.871 transacciones por US$ 1,6 millones (771 comercios)

*PERSONAL: 334.639 transacciones por US$ 16,5 millones (3.061 comercios)

*TIGO: 594.746 transacciones por US$ 28,6 millones (5.832 comercios)

*ZIMPLE: 679.957 transacciones por USD 32,5 millones (4.702 comercios)

Según el informe de Hacienda, Central es el departamento que registra el monto más elevado de consumo del subsidio Pytyvô por un total de US$ 27,98 millones, seguido de Alto Paraná (US$ 10,77 millones), Itapúa (US$ 6,79 millones), Caaguazú (US$ 6,57 millones), San Pedro (US$ 4,75 millones), Cordillera (US$ 4,44 millones) y Paraguarí (US$ 3,25 millones), esto en la Región Oriental.

En lo que respecta a la Región Occidental, Boquerón registró un consumo por US$ 0,13 millones, mientras que Alto Paraguay por US$ 0,04 millones y Presidente Hayes por US$ 0,60 millones.