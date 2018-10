Aun no hay nada en concreto respecto a cómo se liberará la ruta Mariscal Estigarribia por el retraso de las obras del Metrobús. El Gobierno decidió instalar tres equipos para evaluar las acciones a adoptar en el caso. Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dará hasta 1 millón de dólares como subsidio a los afectados.

Este lunes, el ministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens mantuvo una reunión con el presidente Mario Abdo Benítez para dar una solución al tema del Metrobús, luego de que la empresa Mota-Engil haya abandonado la zona de obras. Esto niega la firma constructora.

En conferencia de prensa, la autoridad informó que establecieron instalar tres equipos de trabajos para tratar de solucionar el inconvenientes: un equipo técnico que liderará el MOPC para habilitar el tramo tres, otro de contingencia social para trabajar con los afectados y el tercero será uno jurídico para estudiar los antecedentes, de modo a ver si fue deficiente el proyecto y si hubo daño patrimonial al Estado.

“Hay una firme voluntad para resolver este gran problema por la no culminación de los trabajos del Metrobús. Es un tema prioritario para el presidente”, sostuvo.

Indicó que durante la jornada mantendrán un encuentro con el presidente latinoamericano de Mota-Engil para intentar llegar a un acuerdo. “Vamos a buscar reunirnos y seguir conversando, pero garantizando una salida que beneficie el bienestar social de los afectados en hoy en día. La prioridad es traer tranquilidad a la ciudadanía, vamos a luchar para que en la brevedad se libere el tránsito en la ruta”, indicó.

Wiens mencionó que la empresa pide un resarcimiento de 18 millones de dólares por lucro cesante al no poder trabajar en el lugar. No obstante, manifestó que se llegó a constatar que la firma en cuestión abandonó la zona de obras el pasado sábado, por lo que se analizará si rescindirán el contrato y luego la demandarán. Prometió que no habrá impunidad y que irán hasta las últimas consecuencias.

“Vamos a seguir buscando una solución, así como están las cosas está difícil que la empresa pueda cumplir con los plazos. El tramo dos (en Asunción) ya no hará Mota-Engil porque el 23 de diciembre termina el plazo del contrato”, dijo el Secretario de Estado y pidió paciencia a la ciudadanía.

Si bien el ministro aclaró que el MOPC no puede entrar con sus maquinarias a la arteria al no tener aun un respaldo jurídico, verán los mecanismos para que a fines de año la ruta esté habilitada.

Por otra parte informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no puso objeción a desembolsar hasta 1 millón de dólares (G. 6.000 millones) para los más de 300 pequeños comerciantes afectados en el tramo 3 del Metrobús. El Banco Nacional de Fomento (BNF) será el que establecerá el proceso para dar el dinero dependiendo de cada caso.

A su vez, el presidente Mario Abdo indicó que el problema se dio con el atraso del cronograma previsto inicialmente y que se buscarán a los responsables.