Solamente dos personas cayeron tras la incautación de la megacarga de cocaína en Villeta y no se logró aún desbaratar la importante banda internacional que estaba operando en nuestro país.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionó al programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM, que hay una organización importante detrás de la carga de cocaína incautada días atrás en el puerto de Villeta y que los dos paraguayos detenidos son solo unos eslabones menores. Se trata de Cristian Turrini, quien figura como el propietario de la carga que iba a ser enviada a Europa, y Alberto Antonio Ayala Jacquet, propietario de la empresa exportadora Tres A que tramitó el envío del carbón vegetal en el que iba oculta la droga.

Consultado por qué no se utilizó el factor sorpresa para desbaratar por completo la banda, comentó que si no se cazaba en este momento, la carga ya iba a estar en otros destinos. “El factor sorpresa no siempre coincide con el desmantelamiento, en este caso esperamos que el eslabón nos lleve a otros miembros de la cadena”, dijo.

Sostuvo además que el trabajo de inteligencia se da desde este momento para encontrar a los responsables del cargamento de cocaína e identificar a los destinatarios, y resaltó que eso está a cargo del Ministerio Público.

“El trabajo tiene que ser superior a la mera incautación de la cocaína. Hay un organismo muy superior y debe haber más detenciones. Los responsables estarán guardados en algún sitio. Así como hay un enlace del crimen organizado, hay uno también de las agencias que persiguen a este tipo de delitos. Se viene el trabajo más delicado, no se trata solo de saber el itinerario y hacer una gran incautación. Tenemos que buscar a los grandes tiburones”, lanzó.

Acevedo señaló que no puede determinar cuántos envíos de droga ya hicieron con anterioridad, pero que todo hace suponer que no era un viaje improvisado y ya lo hacían de hace tiempo.

Respecto al principal sospechoso, el ministro señaló que Cristian Turrini está siendo fuertemente custodiado en la Agrupación Especializada porque existe la posibilidad de quema de archivos en estos casos de gran envergadura.

Por otra parte, respecto al secuestro de Óscar Denis, expresó que está esperanzado en tener pronto una información orientadora y aseguró que seguirán los trabajos de búsqueda y rescate. “Esto puede tener una operación exitosa que los hechos anteriores”, remarcó.