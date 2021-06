Un grupo de ciudadanos chilenos solicitó al gobierno de Sebastián Piñera la remisión de vacunas para residentes trasandinos en Paraguay. Hasta ahora no tienen respuestas.

“Este movimiento arranca el 12 de marzo y el día 23 presentamos una carta a la Embajada dirigida a Piñera, pidiendo las vacunas que por derecho nos corresponden”.

Eso manifestó a Radio Ñandutí el ciudadano Javier Durand, quien representa a un colectivo de chilenos en el país. Aduce que siguen negociando con los estamentos gubernamentales.

Sin embargo dijo que “hasta el momento la respuesta es negativa, porque refieren que Paraguay puede vacunar a extranjeros. Hablamos al Senado de Paraguay y Chile y apoyaron nuestra iniciativa”.

“Hablamos con el ministro Julio Borba, pero nos abocamos a negociar directamente con Chile. Y si tenemos que pagar a los vacunadores lo haremos. Nosotros queremos soluciones porque el bicho corre más rápido”, manifestó.

Durand no tiene la cifra exacta de ciudadanos chilenos que residen en Paraguay, pero tiene un estimativo de aproximadamente quince mil, distribuidos en todo el territorio.

“La colonia chilena residente aglutina a muchas personas. Y si nos mandan las vacunas, eso tendrá un efecto multiplicador porque hará que se reduzca la demanda que requiere el gobierno paraguayo”, refirió.

Prácticamente descarta que todos vayan a su país a inmunizarse. “Somos chilenos al igual que nuestros hijos y nietos y pedimos a Piñera que nos la envíe, porque es muy complicado ahora ir allá y volver”.

“Yo ya me vacuné, pero han habido dificultades con adultos mayores en Loma Plata por tema de documentaciones”, comentó.

Sobre eso contó que “un señor tiene cédula chilena actualizada pero radicación no vigente, pero eso no le quita el derecho. No tiene sentido que un documento frene una vacunación”.