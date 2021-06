En charla con Radio La Unión, el titular de Cetrapam explicó que si no fuera por el subsidio, el pasaje tendría otro costo en cada bus.

Refutó en ese sentido las declaraciones del viceministro de transporte Víctor Sánchez, quien había manifestado que con la desactivación de la huelga ganaron a los transportistas.

“Esta no es una guerra ni se trata de ver quién tiene más fuerza que quién. Aquí hace años el pasajero no sufre el incremento porque el Estado viene subsidiando hace años”, explicó Ruiz Díaz.

Comentó que “el costo del pasaje para marzo se fijó en 3.264 guaraníes para el servicio convencional. Hoy cuesta 2.300, representando ello una absorción de 900 guaraníes”.

“Para abril saltó a 3.602 y se dio un incremento de 333 guaraníes sobre marzo. El diferencial marca 4.288 para marzo y 4.702 para abril. Se tuvo un salto de 1.300, que es lo que será ajustado con el subsidio”, indicó.

Reconoció que dicho subsidio no será reportado a aquellas unidades que por A o B no operan. “El subsidio no puede recibir aquél bus que no transportó pasajeros”, dijo y refirió que “estamos buscando que el impacto del precio no colisione con la economía del usuario”.

Mientras tanto, los gremialistas siguen negociando las tarifas técnicas y la remuneración empresarial que exigen sea del 18%, pero que hasta setiembre será del 0%. “Este nuevo aumento va al subsidio hasta setiembre”, afirmó Ruiz Díaz.