“Dos o tres noches pasé muy muy mal. La gente hasta que no le toque, no cree que este virus es peligroso. Tengo amigos y conocidos que están muriendo”, señaló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en comunicación con la 730 AM.

El jefe comunal había manifestado tiempo atrás que “ya no creía en el coranvirus”, poco después le detectaron COVID-19 positivo, incluso se le tuvo que internar por unos días. Hoy está recuperado y con visión diferente sobre el virus.

Por otra parte, valoró esfuerzo del Ministerio de Salud para contener la propagación del virus en Alto Paraná, una de las zonas más golpeadas por el impacto de la pandemia. Esto motivó a las autoridades sanitarias a recomendar al Poder Ejecutivo retroceder a cuarentena total en todo el departamento por dos semanas, con algunas excepciones.

En ese sentido, Prieto sostuvo que respetarán la decisión, lamentando que se haya tenido que llegar a estas instancias, principalmente por la difícil situación económica que se vive en toda la zona fronteriza.

Resaltó que el mayor reclamo de la ciudadanía es un verdadero plan de rehabilitación económica para la zona fronteriza, debido a que las ayudas sociales son totalmente insuficientes.

“Nosotros queríamos copiar algo similar de lo que se hizo entre Brasil y Uruguay para abrir el Puente de la Amistad, pero ahora no sabemos qué es lo que va a pasar”, refirió.