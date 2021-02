Claudia Aguilera, fiscal de la causa, aclaró que si bien no se puede descartar a ninguna persona como responsable de la muerte de Olga Feliciángeli, no existen indicios de participación de la empleada doméstica, quien fue registrada de pies a cabeza y no presenta rasgos de lucha o forcejeo.

“Fue algo bastante triste la forma en que ocurrió, tiene varias lesiones en algunas partes del cuerpo, todas son cortantes, se encontraba bien al momento del ataque”, describió la fiscal Aguilera en comunicación con la 730 AM.

Esta mañana tendrán detalles del circuito cerrado de la casa de Feliciángeli y otros dos que pertenecen a vecinos de la zona. Además los agentes de Criminalística levantaron huellas del cuchillo de cocina con el que se perpetró el crimen. Esto también será clave.

De momento no hay hipótesis sobre los autores del hecho, aunque tampoco se descarta el antecedente el año 2018, cuando Olga Feliciángeli alquiló una casa a personas que resultaron ser narcotraficantes y a quienes desalojó porque no le pagaban el alquiler.

Según testimonios de familiares, la señora Olga dormía muy tarde y se levantaba recién alrededor de las 14:00, motivo por el cual la empleada no ingresó antes de ese horario a la habitación. Sin embargo, pasado este tiempo ingresó y se encontró con la terrible escena.