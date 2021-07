El Ministerio Publicó confirmó que no se realizó ningún pago de rescate para la liberación de Juan Carlos Olmedo. En principio, los captores solicitaban un monto de aproximadamente US$ 200.000.

El fiscal Arnaldo A. Arguello confirmó la liberación de Juan Carlos Olmedo, quien fuera secuestrado el pasado lunes 26 de julio, cerca de las 17 horas en un camino vecinal, en Tacuatí, departamento de San Pedro.

Asimismo, el fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada de Antisecuestros del Ministerio Público, confirmó que no se realizó ningún pago de rescate y que los captores tuvieron que liberar al hombre.

Juan Carlos Olmedo es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca.

Se estima que la primera exigencia de los secuestradores era de US$ 150.000, dando un plazo de 48 horas. Luego, el monto subió a US$ 200.000 tras comunicarse con la familia del peón. Finalmente, como informó la Fiscalía y también el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, no se realizó tal pago para la liberación.