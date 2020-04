El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, confirmó al Canal Gen que paralelamente al proceso de inscripción, ya se realiza el filtrado de la información y selección de los beneficiarios.

Hasta el momento se anotaron 500.000 personas y la primera lista de adjudicados saldrá en los próximos días. Hoy es el turno de las personas que tengan cédula con terminación 6 o 7, mañana las de 8 y 9 y el lunes tendrán una nueva oportunidad quienes no hayan logrado inscribirse en la fecha que les corresponde.

El subsidio alcanzará a 1.500.000 personas y las transferencias comenzarán entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Se estima que los pagos electrónicos llegarán a la totalidad de los adjudicados en un plazo de dos semanas.

“Vamos a estar informando quiénes van a ir cobrando, sea por terminación de cédula o por ubicación geográfica, porque también tenemos que tener cuidado de no generar aglomeraciones en las bocas de salidas que van a ser supermercados, farmacias, etc”, aclaró Llamosas.

REQUISITOS

Tener 18 años en adelante, ser paraguayo o naturalizado, tener domicilio en el territorio nacional, no aportar ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada: sea IPS, caja fisca de Hacienda , etc.

No estar alcanzado por el IRP, no ser funcionario público, no ser beneficiario de ningún otro programa del Estado como Tekoporä o Adultos Mayores.

PAGOS

Las transferencias serán a través de las compañías telefónicas, mediante las billeteras electrónicas y la gente podrá utilizar el dinero de la forma en que lo considere y no necesariamente de una vez.

La primera lista saldría el martes y los pagos comenzarían el miércoles 15 de abril.

CÓMO INSCRIBIRSE

A través de la página web https://pytyvo.hacienda.gov.py y la aplicación “Pytyvô Subsidio” disponible para smartphones.

Las empresas Tigo y Personal liberaron de costos el acceso a esta página y la decarga de esta aplicación, según confirmó Llamosas.

En el video tenés toda la información necesaria para inscribirte en el programa Pytyvõ. Te invito a que lo veas antes de registrarte https://t.co/Dn8M5ggcYz pic.twitter.com/lDhnUh5JB7 — Benigno López Benítez (@BMLopezB) April 8, 2020

NÚMEROS DE CONSULTA

Quienes tengan algún problema o dudas sobre el programa pueden hacer sus consultas a las líneas 021 72 94 141 y 021 72 94 343

Estos números son únicamente para averiguaciones o reclamos y no así para las inscripciones, que necesariamente deben hacerse por la web o la aplicación, debido a la cantidad de datos que debe llenar el candidato.

LOS QUE FACTURABAN Y DEJARON DE HACERLO

Todas las personas que no sean aportantes de IPS, pero sí tengan algún RUC y sean trabajadores independientes, pueden inscribirse.

No obstante, debido a que hay un límite de 1.500.000 beneficiarios, se toman en cuenta los ingresos de los últimos seis meses y se dará prioridad a los que alcancen un promedio más bajo.

NO MIRAN INFORMCONF

Informconf no es un criterio de selección, ni de exclusión, confirmó el viceministro Llamosas.

¿EXTRANJEROS QUE LLEVAN AÑOS EN EL PAÍS, SÍ O NO?

Las personas paraguayas o naturalizadas sí pueden registrarse, pero deben contar con cédula paraguaya, para lo cual debieron cumplir con todos los trámites de naturalización.

LOS JUBILADOS NO ENTRAN AL PROGRAMA

Ser jubilado es un criterio de exclusión y por lo tanto es grupo no podrá recibir el beneficio de Pytyvo.

¿EL NÚMERO DEBE ESTAR A NOMBRE DEL CANDIDATO?

En general no es estrictamente necesario que el número de teléfono con el cual se hace el registro figure a nombre del candidato. Sin embargo, suponiendo que califique para el programa, a la hora de hacer la transferencia, la billetera electrónica sí deberá estar a nombre del beneficiario, lo cual obligará a perder tiempo al requerir que provea de nuevo este dato.

En consecuencia, para ahorrar trámites y facilitar el proceso, lo mejor es que cada uno se inscriba con su propio número.