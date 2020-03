En charla con la radio 650 AM, el ministro Benigno López recordó que la ley faculta al Poder Ejecutivo diferir, recortar y reasignar el monto presupuestario. Aclaró en ese sentido que la reducción salarial en un 10% de aquellos superiores a cinco salarios mínimos y en un 20% de aquellos superiores a diez salarios mínimos, no será un ahorro porque se redireccionará a otra entidad, en este caso el Ministerio de Salud Pública.

La medida de recorte salarial durará inicialmente los meses de abril, mayo y junio. Según la autoridad, en julio los funcionarios van a cobrar el salario normal que antes venían percibiendo, si es que la situación mejora, caso contrario incluso podría extenderse el recorte hasta un año. “No podemos reducir completamente el salario. Sí podemos reasignar. Es temporal el recorte, van a ganar 10 y 20 % menos durante 3 meses”, agregó.

Consultado sobre si podrán recuperar el descuento aplicado ahora, respondió que no cree conveniente a no ser que haya una ampliación presupuestaria, hecho que no considera necesario y oportuno. “Será muy difícil. Es difícil porque el dinero se va a usar. Es una posibilidad lejana devolver lo recortado y no creo que eso ocurra en el tiempo”, acotó.

Por otra parte indicó que ahora se discutirá una reforma del Estado para evaluar la posibilidad de una normativa para dar continuidad en el tiempo al recorte salarial de los funcionarios públicos.