Las bancas colorada, liberal, de Hagamos, Encuentro, Cruzada y Patria Querida presentaron el pedido formal para iniciar el juicio político de los ministros Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini.

El motivo se debe a la convocatoria a elecciones en Ciudad del Este, sin que la Junta Municipal haya aceptado la renuncia de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías. “La realidad es que los miembros del tribunal actuaron para beneficiarla”, refiere el escrito.

Así también los firmantes, que suman 14 congresistas, afirmaron que los ministros “desconocieron y pisotearon la tarea parlamentaria, enviando una clara señal de soberbia, corrupción e impunidad”.

Este es el primer paso para intentar impulsar el enjuiciamiento de los magistrados, sin embargo, para el senador Silvio "Beto" Ovelar no correría esta intención al no conseguirse los votos necesarios. Se menciona que el oficialismo no apoyaría este planteamiento porque Zambonini es la pareja actual de la madre del presidente Mario Abdo.