En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, Alfredo Boccia se refirió a la llegada tardía y pequeña de las vacunas contra el Covid-19 a nuestro país. En ese sentido, dijo que es benévolo con Julio Mazzoleni ya que algunas cuestiones ya escapan de su gestión.

“La geopolítica universal de las vacunas demuestra un verdadero fracaso moral de la humanidad, hace un año el mundo ya sabía que las vacunas iban a ser indispensables para zafar de este virus y múltiples laboratorios comenzaron a trabajar y se dio comienzo a una guerra por quién producía más rápido y distribuía”, indicó.

Siguió comentando que se fracasó en la implementación de una equidad ante la avidez de los grandes países frente a los pequeños. Es así que 10 grandes países acaparan el 70% de las vacunas, por ejemplo Canadá se aseguró del doble de lo que teóricamente necesita. Dejando así a países como Paraguay y casi todos los del África en la cola.

“Hubo una derrota moral de la idea del manejo del Estado con respecto a los laboratorios, porque estos vencieron e hicieron lo que quisieron, pese a que hubo muchos fondos públicos invertidos en el descubrimiento y producción de las vacunas”, cuestionó y adelantó que luego se vendrá la tercera parte de esta guerra mundial, la cual será la puja por patentar los derechos de la vacuna.

Frente a esta desigualdad, al analizar lo ocurrido en nuestro país, Boccia sostuvo que se requiere de una Cancillería extraordinariamente hábil, ambiciosa, previsora y muy conectada en el mundo para entender esta pelea geopolítica. Esto no tuvo el Paraguay ni ahora ni anteriormente. “La consecuencia de la improvisación y nuestra pequeñez de ahora y de antes, termina en esto que será la segunda gran crisis sanitaria de Mazzoleni, la primera fue por los insumos médicos y esta es la de la angustia desesperada de la gente porque se ve como en ciudades fronterizas vacunan pero aquí nadie sabe nada”, agregó.

El entrevistado comentó además que la llegada de las primeras dosis no traerán alivio a la pandemia, al mencionar que en Río de Janeiro se tuvo que suspender la aplicación por falta de insumos. Puede suceder eso también en nuestro país al traer de a poco las vacunas y luego podría verse suspendida la provisión, advirtió.

“Yo no quisiera estar en la piel de Mazzoleni y de ninguno de sus colaboradores en los próximos días, cuando cada muerte que ocurra por el Covid pudiera ser señalada como que pudo haber sido evitada si no hubiera tanta inutilidad, y no es tanta inutilidad solamente, es una cuestión mucho más grande que muchas veces no está en manos de ellos resolverla”, comentó.

Por último resaltó que la llamada del presidente Mario Abdo Benítez a su par ruso Vladimir Putin, para asegurar el cronograma de envío de las vacunas, viene seis meses atrasada.