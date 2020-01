La demanda de atención en los hospitales se concentra en Urgencias no así en áreas como internación, indicó el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud y está prevista la contratación de 700 funcionarios para los diferentes servicios. Reiteró que la vacuna contra el dengue debe ser recetada y aplicada solo en caso de tener certeza de que ya se padeció la enfermedad.

En la primera etapa de la epidemia, existen 8 muertes asociadas al dengue, otras descartadas y algunas en proceso de confirmación siendo los casos registrados provenientes de Capital y Central y una de Boquerón, Chaco.

El Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud en entrevista en el programa Residentas insistió en la importancia de la consulta precoz y de no minimizar los síntomas.

La automedicación es otro punto que debe ser erradicado ya que puede traer complicaciones para quien atraviesa por un cuadro de dengue por lo que la evaluación debe darla un profesional de acuerdo a la historia clínica y análisis convencionales hechos al paciente.

Recordó que la vacuna contra el dengue debe contar con una evaluación previa y exhaustiva de un médico infectólogo y que se logre tener la certeza de que la persona que la recibirá haya tenido dengue anteriormente.

Explicó que el nexo epidemiológico que se utiliza en periodo de epidemia no es 100% seguro para determinar que una persona tuvo o no la enfermedad además, los análisis laboratoriales que se utilizan para confirmar el estado serológico del paciente no son los que se ofrecen habitualmente en Salud Pública.

Mientras, en los hospitales públicos el servicio de Urgencias es uno de los más resentidos por la gran cantidad de pacientes que se agolpan para ser atendidos. Para ello, está previsto contratar a 700 funcionarios para reforzar las áreas más sensibles.

Sobre el punto, Mazzoleni aclaró que áreas como internación y cirugía mantienen la demanda habitual y que no sufrieron variación hasta el momento.

“No descartamos ninguna medida, estamos haciendo el monitoreo constante de los hospitales y en estos lugares el más requerido es la evaluación de las Urgencias, por la epidemia es altísima la demanda y baja en internaciones que lo que teníamos previsto no están totalmente ocupadas”, indicó.