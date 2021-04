Los fallecidos por coronavirus eran inicialmente en su mayoría mayores de 60 años. Sin embargo, hoy más de la mitad tiene menos de 50. El Ministerio de Salud pide no minimizar la enfermedad y advierte que a cualquiera la puede tocar la forma grave del Covid.

La preocupación no está en el sector formal, sino en el informal, donde no se cumplen las normas sanitarias preventivas, reconoció el ministro de Salud, Julio Borba, quien no obstante cree necesario continuar con las medidas restrictivas para cortar la circulación.

“El problema no está en jugar los partiditos, sino en el tercer tiempo, si se siguen los protocolos no tendría que haber inconveniente”, admitió el secretario de Estado, en conversación con la 730 AM.

Detalló que desde que se intensificaron los controles policiales y se endurecieron las medidas hace tres semanas, se vio un 10 % de disminución de los contagios.

Tristemente, esto por ahora no tiene repercusión ni la tendrá aun en los fallecidos. Se avizoran por lo menos dos semanas más de números altos, ya que 430 pacientes se encuentran en cuidados intensivos y otros en reanimación a la espera de un lugar.

“Más del 50 % de los internados ya son menores de 50 años, está muriendo gente joven, tenemos que entender que todos -mayores o menores- a cualquiera le puede tocar esta enfermedad”, advirtió Borba.

Tomando solamente el informe de ayer, cuatro de los fallecidos están en la franja de 20 a 39 años, 12 de 40 a 59 años y 48 de 60 años y más.