Suspensión de la Corte a idea de Mario de tercerizar cobro de impuestos, bajo óptica del lord

El intendente de Asunción Mario Ferreiro, se mostró cauto sobre la medida cautelar que no permitirá la implementación del sistema de gestión tributaria en la ciudad hasta tanto la justicia no decida si es o no constitucional la concesión. Expresó que el tema tiene ribetes políticos, gremiales e incluso ciudadanos.