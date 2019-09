El papa Francisco recibió una vez más en el Vaticano al ex mandatario paraguayo, Horacio Cartes. Al término de la entrevista que duró media hora, el ex presidente reveló los consejos que le dio el Santo Padre.

Emocionado, pero también distendido Cartes señaló a los enviados especiales del Grupo Nación al Vaticano los detalles el encuentro con el Santo Padre, con quien mantiene una amistad y una profunda admiración.

“Realmente es maravilloso el encuentro con el Santo Padre. Ese cariño que nos ofrece cada segundo es por el enorme cariño y admiración que tiene a nuestro querido Paraguay”, destacó Cartes al término de la reunión que se desarrolló en la biblioteca privada de Su Santidad.

“Con el papa Francisco, hablamos de la región y del mundo y algunas luchas que no debemos olvidarnos como la vida y la familia. El gran cimiento es la familia, pidió que no nos cansemos de lucha por la vida y la familia”, aseveró el ex presidente.

Aseguró luego que cada encuentro con Santo Padre siempre es emotivo. “No puedo negar la emoción que me produce a mí y a mi familia, en la previa algunos hasta las lágrimas, como el caso de mi hija. Es distinto, estamos con él, una persona sencilla, noble, y con un corazón inmenso. De un carácter paternal, dando amor y buenos consejos, salimos nutridos y con fuerza de nunca cansarnos en nuestra lucha. Realmente él es tan diferente y el termina siendo (la visita) el mejor combustible”, destacó Cartes.

Recordó con emoción que cada vez que le preguntan qué fue lo mejor que ocurrió bajo su gobierno, el ex mandatario no duda en señalar que fue la visita del Papa argentino, el primer Santo Padre en la Iglesia Católica elegido del Nuevo Mundo, el primer latinoamericano.

Elogio a la mujer paraguaya

Cartes mencionó que en la reunión de hoy, Bergoglio recordó de nuevo a la mujer paraguaya. “Siempre habló y hoy nuevamente lo hizo, aunque cada vez con más énfasis. Después de esa guerra tan injusta, ese holocausto, él mencionaba a la mujer paraguaya aparte de mantener la fe, el idioma, salió a repoblar al Paraguay sin prostituirse. Francisco le tiene a la mujer paraguaya como ejemplo para el mundo. Ojalá que no sea necesario que nos recuerde siempre eso el Papa para que nosotros valoremos en su medida justa a la gran mujer paraguaya”, insistió Cartes.

Asimismo, el ex presidente dijo haberse sentido estremecido mientras recorrió los jardines del Vaticano, allí donde están plantados dos lapachos paraguayos, así como el mosaico de la Virgen de Caacupé. “Nunca habíamos tenido una presencia aquí, y una vez más en un gesto del Santo Padre permitió que podamos estar con nuestra madre la Virgen de Caacupé y con los lapachos”, concluyó el ex mandatario que abandonó el poder en agosto del 2018.