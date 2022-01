Para el dueño de la fábrica textil problemas son aquellos que no se pueden solucionar con plata, como la muerte. Sus expresiones guardan relación con el voraz incendio registrado ayer. "Vamos a seguir trabajando y seguiremos con más fuerza", declaró.

Ramón Conges, propietario de la fábrica L'uomo, dijo a C9N que se encontraba en su oficina cuando escuchó un fuerte ruido y al salir, vio que el humo salía de una parte del local.

"No podía respirar, grité pidiendo auxilio y mi hija me escuchó. Éramos muchos los que estábamos en la fábrica , unas 30 personas, pero gracias a Dios no pasó nada que lamentar", expresó durante la entrevista.

El empresario relató que trató de salvar lo que pudo, como algunas telas, manifestando que se dedica al rubro textil hace más de 40 años.

"Si era joven me hubiera asustado mucho, ahora ya no. Problemas son aquellos que no se pueden solucionar con plata, como la muerte, porque vamos a seguir trabajando y vamos a seguir con más fuerza incluso", afirmó.

El voraz incendio se registró ayer en horas de la mañana en el depósito de la mencionada fábrica, donde las llamas consumieron aproximadamente entre 30 a 40mil trajes. Bomberos de varias Compañías trabajaron arduamente para evitar que el fuego se propague a los demás locales.

Conges mencionó que no puede calcular a qué nivel llegaron las pérdidas, pero que sin dudas son millonarias. “Esto a mí no me va a hacer retroceder”, declaró además.