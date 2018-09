La entrevista de Cucho fue con el programa Algo Anda Mal, que se emitirá en su totalidad el domingo.

En un adelanto de la nota, el acusado de liderar una gavilla narco en Alto Paraná, señaló que el modus operandi de los policías y fiscales, es “anunciar” a un potencial acusado de que sus locales serán allanados (para esconder virtuales pruebas de ilícitos). O bien directamente realizar allanamientos sorpresivos y negociar para evitar que el caso vaya a la justicia.

En el episodio que acabó con su detención, conforme expresó Cucho, le llamaron para decirle: “Lorena Ledesma (fiscal) va a ser la interviniente, te van a llevar a vos (los de) la Senad. Acá voy a estar, le dije. No accedí a los pedidos. A mi no me ofrecieron plata, lo contrario. Hasta ahi te voy a decir”, declaró en un tramo del reportaje.

Cuando le inquirieron sobre la cantidad de dinero que había en su casa al momento del allanamiento, Cabaña dio a entender que había más plata de lo que se habló en los medios (US$ 800.000), lo cual implicaría una “mejicaneada” (autoridades que roban dinero a delincuentes).

“En mi casa se encontró dinero, no US$ 800.000, como dijeron los medios, los números según las personas que estuvieron en este procedimiento, no dan con el cúmulo de evidencias. Vos me podés decir que encontraste vamos a ponerle cien mil, y nosotros acá decimos que había doscientos mil, el dinero seguramente se (les) cayó”, remarcó.