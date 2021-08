El fiscal Federico Delfino, dijo que el hecho investigado y su conclusión, fue mediante un trabajo coordinado y monitoreado en relación a varias situaciones que se fueron dando en torno al supuesto secuestro de Juan Carlos Olmedo en el norte del país.

Delfino indicó que Olmedo y otras cuatro personas se encuentran detenidas, ya que se hicieron pasar por un grupo criminal del norte con el objetivo de sacar dinero a los familiares del peón, en complicidad con éste.

“Ante estas situaciones, el Ministerio Público no va a tolerar este tipo de hechos, porque pone en vilo no solo a los organismos de seguridad, sino a toda la estructura del Estado y a toda la sociedad”, enfatizó el fiscal.

Asimismo, mencionó que estas personas involucradas en el simulacro de secuestro, se dedican al cultivo de marihuana en la zona norte y eran conocidos de Olmedo.

Juan Carlos Olmedo es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca. Su desaparición se dio el lunes 26 de julio y se lo encontró dos días después en la zona de Horqueta.

La primera exigencia para su liberación era de US$ 150.000, dando un plazo de 48 horas. Luego, el monto subió a US$ 200.000 tras comunicarse con la familia de Olmedo. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que no se pagó ningún rescate para la liberación del mismo.