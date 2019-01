“Hay un triángulo amoroso y por ahí va el tema”, sostuvo de manera contundente el agente fiscal Christian Bartomeu, en entrevista con la 730 AM. Añadió que la pequeña Mía Soledad habría sido asesinada por “celos”.

Para explicar por qué llega a esa conjetura, el investigador contó que la niñera Mabel Blanca González tenía un marido de apellido Lezcano, con quien tuvo cinco hijos. Ella se dejó de su esposo y se emparejó con el señor José Dolores, con quien estaba conviviendo. Sin embargo, la misma mantuvo una relación extramatrimonial con el joven Eduardo Villalba (26), quien está detenido por este caso.

Por otra parte, Don Roberto Mendoza (padre de Mía) está separado de su esposa y vivía en una casa que llamativamente se había incendiado semanas atrás. Este hombre sindicó al joven Eduardo de haber sido el responsable. Luego de este siniestro, Roberto y su pequeña fueron a la casa del señor Dolores y Blanca González a vivir.

El fiscal siguió relatando que el 9 de enero, Roberto recibió una llamada telefónica de una casa de venta de materiales construcción; le iban a dar una donación por parte de la ciudadanía para poder construir de vuelta su vivienda. El sujeto fue hasta el negocio, en compañía de José Dolores, y dejó a su hija Mía en la casa, bajo el cuidado de la niñera.

Es en este momento, conforme a los datos proporcionados por el agente del Ministerio Público, que el principal sospechoso Eduardo Villalba llama insistentemente al teléfono celular de Mabel González, quien luego accede a encontrarse con él justamente en el sitio donde posteriormente fueron hallados los cadáveres.

¿Por qué entonces también habría asesinado a la pequeña que no tenía participación en este triángulo? El fiscal responde que posee la hipótesis de que el supuesto autor del crimen pudo incluso haber celado del padre de la niña. “Eduardo era una persona muy celosa, según versiones”, resaltó.

El fiscal Bartimeu dijo que ayer el detenido compareció ante su unidad y se contradijo en reiteradas ocasiones al momento de dar su versión de los hechos.

DETENIDO PIDE INVESTIGAR A PAREJA ACTUAL DE NIÑERA

Eduardo Villalba Benítez (26), sindicado como el autor del crimen de la pequeña Mia Soledad y su expareja Mabel Blanca González, niega ser el responsable del asesinato de ambas mujeres.

En charla telefónica con Telefuturo, dijo que es inocente. “Yo no hice nada, supuestamente soy el sospechoso, pero yo no les hice nada”, aseguró.

El detenido contó que el 9 de enero se encontró personalmente con Mabel González en inmediaciones de su vivienda y que supuestamente ella le pidió dinero. “Quería que le ayude, yo le dije que no tenía, que era pobre. Porque confiaba en mí me pidió el dinero. Me dijo que supuestamente la madre de la niña quería que le entreguen a su hija y que el padre no quería darle”, manifestó.

Respecto a por qué la llamó con tanta insistencia, dijo que solo quería saber de ella y que devuelva a la criatura.

El joven indicó que el Ministerio Público debe investigar a José Dolores, quien es la pareja de Mabel González. Alegó que este lo habría amenazado a él y a la mujer con quitarles la vida de percatarse de algún tipo de infidelidad.

Tras 20 días de estar con paradero desconocido, fueron encontrados los cadáveres de Mabel y de Mía en un lugar conocido como Curva La Lata, en la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú. La mujer presentaba al menos 10 puñaladas, en tanto que los restos de la pequeña estaban esparcidos y se presume que fue a causa de alguna maquinaria que pasó por el lugar, al tratarse de un sojal.