La figura del procurador Sergio Coscia tomó relevancia, pero no de manera positiva, tras su participación en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Arrom y Martí. El defensor del Estado paraguayo posee oscuros antecedentes.

En las redes sociales, los ciudadanos criticaron duramente la actuación del procurador Sergio Coscia, por haber leído gran parte de su defensa ante los jueces de la Corte IDH durante la audiencia por el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes denuncian al Estado por secuestro y tortura.

El procurador es recordado por haber sido abogado de los españoles Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, representantes de la empresa Proibérica, quienes al igual que el exministro Rafael Filizzola, están acusados de estafar al estado por haber causado un perjuicio de G. 50.000 millones.

La causa fue anulada por la Corte Suprema de Justicia luego de las innumerables chicanas planteadas por la defensa, a favor de los acusados.

Además, en el pasado fue beneficiado con el “criterio de oportunidad” en un proceso por el cual se lo acusó por haber usado facturas adulteradas para obtener la devolución de créditos fiscales por unos G. 2.700 millones, según publicaciones de Ultima Hora.

En el caso, la fiscal adjunta de Delitos Económicos Alba Cantero había explicado que Coscia admitió el hecho y que decidieron darle esa salida para recaudar los impuestos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

La solicitud del criterio de oportunidad fue del propio Coscia quien devolvió G. 260 millones a las arcas de la SET.

En su tendal de antecedentes está el caso Ivesur en el que la empresa le ganó una demanda de US$ 3,6 millones a la Municipalidad de Asunción. En el marco del proceso, según publicaciones de ABC Color, el actual contralor José Enrique García, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor y el propio Coscia se iban a repartir más de US$ 1 millón de los contribuyentes capitalinos solo en concepto de honorarios.

SU DEFENSA

El procurador de Mario Abdo aseguró en su defensa que fue sobreseído totalmente de la causa en la que estaba involucrado, respecto a la evasión fiscal. “La Fiscalía no encontró nada en mi contra. No hubo ninguna otra figura que el sobreseimiento definitivo, por la falta de participación en el hecho”, dijo.

“Lo único que yo pagué, fueron mis impuestos, como lo hace cualquier persona a fin de mes”, alegó en conversación con la radio 650 AM.

Sin embargo, el fiscal del caso, Nelson Ruiz, contó a la misma emisora que se investigó a Coscia por la utilización de facturas falsas. En su momento existieron tres personas que fueron interrogadas: Coscia, quien fue el beneficiario de los créditos fiscales, un funcionario de Hacienda, quien habría sido quien tramitó las declaraciones juradas, y una persona que trabajaba en la empresa que emitió las facturas. Estas dos últimas fueron beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento.

“Se fue confirmando la hipótesis y él fue imputado por el delito de producción de documentos no auténticos, en la modalidad de uso, porque habría recibido facturas por operaciones comerciales realizadas por él mismo”, aseveró.

En su defensa, según explicó, Coscia señalaba que no tenía conocimiento de las circunstancias de la no autenticidad de la documentación presentada, no obstante, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizó el sumario administrativo y le fijó una multa de G. 260 millones en concepto de una evasión impositiva, atendiendo que las facturas en cuestión modificaron el valor de lo que el ahora procurador debía haber tributado.

Coscia pagó dicho monto y además donó otro importe de dinero en carácter de reparación del daño social, pero sin reconocer ni la autoría ni la ocurrencia del hecho. “El señor señaló desde el principio que no existió dolo en su conducta”, dijo.

Ante esto, el Ministerio Público dispuso otorgarle un criterio de oportunidad, que se trata de la extinción de la causa y consecuente sobreseimiento del encausado, al haber cumplido con el impuesto que debía haber pagado. Así la investigación fue cerrada.