A través de una nota dirigida a la Embajada de Paraguay en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino hizo llegar su “molestia e incomodidad” que generó en el Gobierno las expresiones de la diputada del PLRA, Celeste Amarilla.

Se trata de las expresiones realizadas por la diputada Amarilla al momento del tratamiento del proyecto “De repudio a las expresiones vertidas por el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Mario Cronembold Aponte”.

“Si yo tuviese la ignorancia, que tiene el señor boliviano (ex embajador), me estaría burlando de las cholas con sombrerito y de sus cánticos; pero como no soy ignorante y sé reconocer la diferencia de las personas, de las costumbres y de los idiomas, no lo hago; sí puedo criticarle a él (Mario Cronembold Aponte), que no merece representar a su país y menos a Bolivia ante Paraguay, luego de la sangrienta guerra que hemos soportado los dos países”, había dicho Amarilla.

La Cancillería Boliviana considera que estas expresiones vertidas por la parlamentaria, son “discriminatorias”.

Días atrás, la diputada Amarilla también estuvo en el foco de la polémica por sus expresiones hacía la reina Letizia de España, a la que cuestionó su vestimenta con la que llegó a nuestro país.