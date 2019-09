En conversación con la radio Universo 970 AM, el Secretario de Estado indicó que las barras “son un kiosco de violencia”, porque estos grupos son utilizados para invasiones, actividades políticas y deportivas. “Del otro lado hacen el discurso de que estamos en contra de la violencia, pero la están financiando y solventando”, lanzó.

El Ministro del Interior sostuvo que no se puede ordenar a la Policía que despliegue todos sus recursos en cada evento deportivo, porque eso implicaría que abandone sus otras obligaciones. “El Estado no puede subsidiar el deporte de esta manera. Hay que castigar con más eficiencia al que genera violencia y a aquel que lo financia”, subrayó.

Así también afirmó que desde la dirigencia deportiva no existe queja alguna contra el trabajo policial, y que dicho sector alega no contar con la capacidad económica necesaria para dotar de seguridad sus encuentros. ”No es posible que terminemos un partido con 40.000 personas sin inconvenientes y al día siguiente van 3 o 4 hombres armados a un partido de futsal. Los clubes no tienen capacidad para rodear las canchas con cámaras de seguridad, únicamente lo tiene Cerro Porteño. Si no gastamos en seguridad para controlar, estos problemas van a terminar devorando al fútbol”, remarcó.

PROYECTO CONTRA BARRAS Y FINANCISTAS

Por otra parte celebró que se plantee un proyecto de Ley que sancione a los dirigentes de fútbol que financian a las barrabravas. Esta propuesta la hará este lunes, sobre tablas, el diputado colorado Hugo Ramírez.

Con esta iniciativa, se endurecen las penas un tercio más cuando sean cometidos en el marco de espectáculos deportivos. Además, aparte de la pena carcelaria se establecen altas multas y prohibiciones de ingresar a espectáculos deportivos desde un mínimo de seis meses e incluso de por vida.

Se castigan a hinchas, dirigentes y jugadores que sean o promuevan la violencia. No solo a hinchas. La pena para dirigentes que instiguen a la creación de las barras organizadas violentas es de uno a seis años y multas altas tanto para el, como para el club de manera solidaria.

Se establece también la posibilidad de suspender los estadios por el término de un máximo de 60 días. En caso de reincidencia las penas son aún más duras.