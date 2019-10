Desde ayer algunas alumnas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) empezaron a hacerse eco de una medida que fue adoptada en estos últimos días en la casa de estudios.

En este caso puntual, se trata de una prohibición para el ingreso con shorts dentro de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería (FIUNA), ubicada en el campus de San Lorenzo.

El cuestionamiento principal radica en que esta restricción solo se aplica con las mujeres, no así con los hombres que sí tendrían permitido el acceso al recinto con bermudas.

No puedo creeeeeerrrr que en la biblio no nos dejan entrar a las nenas con jeans rasgados o short y a los nenes si, FACULTAD DE MIERRRRDA @IngenieriaUNA no dice nada de eso en el reglamento encima NAAADAAAAA

— Marly Moulard (@Marly_Moulard) October 29, 2019