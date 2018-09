Las autoridades fernandinas indicaron que darán un plazo al acuerdo que llegaron el Ministerio de Obras y la contratista encargada de las obras del metrobús, sin embargo, los frentistas afectados no celebran este acta de entendimiento porque en el mismo se establece que los trabajos seguirán de la misma manera.

Alcides Riveros, intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, mencionó a la 970 AM que durante la jornada del domingo el ministro Arnoldo Wiens (MOPC) le comunicó que las obras continuarán de manera ininterrumpida. “Tomo con mucha cautela y responsabilidad el acuerdo entre el MOPC y la empresa contratista. Vamos a estar celosos y vigilando este tema, para que se ponga en condiciones lo antes posible”, acotó.

Según la promesa, para fin de año estarían culminando las obras en Fernando de la Mora, según expuso la autoridad local. “El mes de septiembre es crucial para mí, se tenía previsto terminar en esa fecha una parte de Fernando, pero ahora con la interrupción del trabajo espero que se termine en octubre esta parte importante de la ciudad”, comentó sobre el plazo que darán a los trabajadores.

Riveros lamentó que en estas dos semanas bajó muchísimo el ritmo de trabajo del metrobús. En algunos días solo había 20 o máximo 70 obreros en la avenida.

“Lo que quiero es que mis conciudadanos fernandinos vuelvan a transitar normalmente por la Ruta Mariscal Estigarribia”, puntualizó.

FRENTISTAS CUESTIONAN

Gladys Mancuello, representante de la Asociación de los Frentistas, manifestó que las autoridades y la empresa contratista llegaron a un acuerdo para continuar las obras del metrobús, pero de la misma manera en la que venían ejecutando.

“No dicen que trabajarán 24 horas o que acelerarán, sino que seguirán de la misma manera que trabajan ahora. Ellos no trabajan, no hacen nada. No pueden seguir rompiendo la avenida, necesitamos que nos liberen lo antes posible la avenida. Hace dos años que estamos así, 195 negocios tuvieron que cerrar sus puertas”, contó.

La ciudadana indicó que se percibe que la constructora no es capaz de llevar adelante los trabajos. “Desde el 2015 nosotros estamos con esta lucha. Nosotros no estamos en contra de la obra, del progreso, sino que estamos en contra de la mala planificación de esto, no se hizo el estudio vial y uno socioeconómico”, indicó.

Mancuello resaltó que hace 15 días los afectados expusieron la preocupación a Wiens y que este se comprometió con ellos a trabajar juntos. “Otra vez una mentira más de esta gente, ya no sé cuál es el problema”, lamentó.

Ante esta situación, durante la jornada de este lunes, los frentistas y autoridades municipales de Fernando de la Mora presentarán una nota ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó el préstamo para la construcción del metrobús. “Acá nos están matando, muchas familias quedaron sin trabajo”, remarcó.

LO QUE ESTABLECE EL ACUERDO

- El MOPC asegura la mayor diligencia posible en honrar los pagos dentro de los plazos contractuales establecidos, y regularizar los certificados de pago provisional.

- La Mesa de Crisis se transforma en un Mesa Técnica en la que todos los actores, incluidos el interventor y gerente del proyecto, mantendrán reuniones semanales a fin de canalizar los reclamos expuestos en las notas BTR 23-GES-000MEP-C010-CT2172 al CT2178, y encontrarles pronta solución. El Interventor y el Gerente del Proyecto actuarán como nexo con el señor Ministro.

- La realización por parte del MOPC de las gestiones urgentes ante la Municipalidad de Asunción para el otorgamiento de los permisos de construcción.

- La elaboración de un cronograma de liberación de franja que garantice el acceso al lugar de obras.

- La definición de un cronograma de obras realizable.

- La prórroga de preaviso de suspensión de los trabajos de obra en el corredor Metrobús se extiende hasta el 19 de octubre del 2018.