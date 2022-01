El doctor Ricardo Meza, de Clínicas, explicó que lo que se debe conocer en torno a las picaduras de insectos, es la clasificación y existen tres tipos de categorías. Los inyectores, que son aquellos que inyectan algún tipo de sustancia o aguijón, como abejas, avispas y alacranes; luego están los succionadores, como los mosquitos, y finalmente los mordedores; entre ese tipo están las hormigas y las arañas que pueden ocasionar picaduras extensas y dar síntomas bastantes complejos.

“Todos estos insectos tienen algún tipo de toxina, que por lo general hacen que de mayor a menor grado se puedan presentar algún tipo de síntoma, sobre todo en las áreas de piel donde fue afectada la persona”, expresó el docente médico.

El especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica explicó que los insectos por lo general habitan en lugares oscuros, húmedos como alcantarillas, tuberías, por debajo de la tierra, piedras o entre las plantas. Buscan cierto tipo de fuente de alimentos, por ejemplo, los alacranes habitan en las alcantarillas; otros insectos como los mosquitos generalmente residen en lugares húmedos, estanques de aguas de diferentes tipos, botella de agua, reservorios para poder criar las larvas y a partir de allí se reproduzcan.

En cuanto a los alacranes, el especialista recordó que aquellos de aspectos rojizos, con manto oscuro en la parte superior o espalda, poseen dos aguijones en la cola y estos al ser inyectados despiden una toxina muy potente que pueden ocasionar diversos tipos de síntomas, incluso puede comprometer la vida del paciente, desencadenando no solo una reacción alérgica sino un impacto en diferentes órganos vitales.

Asimismo, las abejas y avispas, del grupo de inyectores, también poseen aguijones en la parte posterior o cola del insecto, y se caracterizan por morir luego de inyectar su aguijón, entonces dejan como una especie de aguja dentro del paciente, que al picar deja un dolor, acompañado inmediatamente de ardor y posterior comezón.

En este contexto, el Prof. Dr. Meza indicó que es importante determinar el tipo de picadura y la clase de insecto, sobre todo en aquellos pacientes alérgicos que pueden tener un compromiso de vida, y asistir inmediatamente en un servicio hospitalario de urgencias, porque si son dos picaduras o más, sobre todo en áreas que abarquen cuello, hombro, tórax o rostro, puede comprometer la vida del paciente.

No automedicarse

No hay que automedicarse, se debe acudir directamente a la consulta médica. Si bien la medicina tradicional paraguaya enseña ciertas medidas, se debe recordar que todas las picaduras tienen una puerta de entrada, “esto en medicina significa la posibilidad, ante la rotura del tejido de la piel, de que gérmenes microscópicos, específicamente bacterias que habitualmente pudieran estar alojadas en la piel, puedan causar infecciones más graves. Es por ello que se debe desinfectar el área de la picadura, en lo posible lavar con agua y jabón y tratar de desinfectar de esa manera y no colocar ninguna otra sustancia, a no ser que sea indicada por un médico, tapar la herida con gasa o paño limpio como medida de urgencia y acudir en la brevedad posible a un centro hospitalario para ser asistido por el personal médico capacitado”, agregó.

Mordedura de serpientes

Algo que también se ve de manera frecuente, sobre todo en esta temporada de calor son las mordeduras por serpientes. Se debe tener mucho cuidado, porque en nuestro país se tiene serpientes agresivas en cuanto a veneno, como el caso del género crótalus o serpiente de cascabel, más conocido como mboichini y los de género mícrurus o serpiente coral y conocida como yarará, que puede producir la muerte del paciente. Si se dan están circunstancias, las picaduras de ofidios, se debe acudir de forma urgente al centro asistencial médico más cercano.