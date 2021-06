Las negociaciones del Mercosur en cuanto a reducción arancelaria o cualquier tema deben darse a través de los cuatro estados parte y no de manera individual o dual como plantean Brasil y Uruguay, según el vicecanciller Raúl Cano.

La flexibilización del relacionamiento externo y la reducción del arancel externo común son las propuestas que surgen en el Mercado Común del Sur.

Sobre el primer punto, Uruguay y Brasil consideran que si no pueden ir los cuatros países a negociar algún acuerdo, que estos intentos se hagan de a tres, de a dos o de a uno.

“Ahí tenemos una postura similar a Argentina, que es el respeto a que tenemos que negociar los cuatro estados juntos como lo señalan los textos fundacionales del Mercosur”, explicó el vicecanciller Raúl Cano en entrevista con Gen y consideró que esto implicaría una defunción del Mercosur.

En cuanto a la reducción de todo el universo arancelario externo común, el argumento de Brasil es que antes de 1991, el Mercosur representaba el 1 % del comercio mundial y que después de 30 años, esta marginal participación no varió.

Al respecto, Argentina cree que podría acompañar la reducción de los aranceles de los insumos, pero no así el de los productos terminados. No obstante también piensa que no sería razonable este ajuste, ya que podría implicar una mayor competencia y un impacto en el tejido social.

Paraguay por su parte señala que si bien el arancel es un pilar, la competitividad no pasa solamente por ahí, sino por aumentar la capacidad de producción y la eficiencia.