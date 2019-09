En entrevista con la radio Universo 970 AM, Jorge Vasconcellos argumentó que involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna es “una muestra de desesperación y falta de ideas ante la crisis actual, no es un plan de trabajo elaborado, sino que una improvisación que no nos llevará a ningún buen lugar”.

Dijo que es ofensivo decir que las FF.AA. están ociosas. “No se valora el rol de los militares en la era democrática. Eso es grave porque demuestra una desorientación y desconocimiento del tema. O directamente, una mala intención del Gobierno”, lanzó.

A su parecer será mejor modificar los códigos procesales, la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial, para que se puedan juzgar y sancionar más rápido los delitos.

Así también lamentó que se pretenda volver a prácticas del pasado, al tener injerencia el Ministerio del Interior en la Comandancia de la Policía Nacional, con el planteamiento del cambio de la orgánica policial. Aseguró que actualmente la normativa propone una Policía profesional y no política.

“Se puede combatir al delito con el absoluto respeto a la institucionalidad”, puntualizó el abogado.