Cristhian Lozano de Fedapar, manifestó que recibió una denuncia donde un colegio privado pedía a los padres que retiren a sus hijos, en caso de que no abonen la cuota.

"Me llegó una denuncia de un padre, sobre un colegio privado de Luque, donde les dice que si no van a pagar que les invita a salir. Nosotros le ofrecemos encontrarles lugares en colegios públicos si eso llega a ocurrir", expresó a la 970 AM.

Sobre ese punto, indicó que son aproximadamente 300.000 alumnos que asisten a instituciones privadas y 30.000 docentes, lo cuál generaría una problemática para la educación pública por lo que colapsaría por falta de lugares.

Resaltó que en ese sentido, Eduardo Petta, ministro del MEC, debe asistir también tanto a los estudiantes como a los profesores del sector privado. "Su trabajo no es sólo la de repartir kits, cosa que me parece excelente porque hay mucha gente que necesita", recalcó Cristhian Lozano.

En cuanto al pago de las cuotas, sostuvo que están convocando a más padres para poder realizar la reunión lo más pronto posible. No obstante, enfatizó en que se buscará llegar a una negociación que sea beneficiosa para ambas partes, como bajar o reducir las cuotas.

Sobre pagar por un servicio de educación privada y que los alumnos no están recibiendo dada la coyuntura, Lozano dijo que si bien los chicos no tienen clases presenciales, la cuestión es que de esos pagos también dependen muchísimos docentes, por lo que no pagar generaría una problemática económica mucho más grave que la actual.

Puso en comparación, en caso de que la institución privada se declare en quiebra, una vez que se reactive todo el sistema y comiencen a funcionar las clases, puede afectar de forma directa la escolarización de sus estudiantes.

"Solamente pedimos que haga una reingeniería de los sindicatos de los colegios grandes y tengan consideración a los padres porque esta enfermedad (Covid-19) nos vino a meter la mano en el bolsillo a todos", finalizó.