El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por sus siglas en inglés realizó una serie de recomendaciones para el uso correcto y constante de la mascarilla como paso fundamental para evitar contraer y propagar el COVID-19.

“Las máscaras funcionan mejor cuando todos las usan, pero no todas brindan la misma protección. Al elegir una máscara, fíjese qué tan bien le queda, qué tan bien filtra el aire y cuántas capas tiene””, señala el documento.

Existen dos formas importantes de asegurarse de que la mascarilla funcione lo mejor posible:

Asegúrese de que su mascarilla se ajuste perfectamente a su cara ya que los espacios pueden permitir que el aire con gotitas respiratorias entre y salga alrededor de los bordes de la mascarilla.

Elija una mascarilla con capas para mantener las gotas respiratorias dentro y fuera de las demás. Un tapabocas con capas evitará que más gotitas respiratorias entren en su máscara o se escapen de su máscara si está enfermo.

Qué hacer

Elija una mascarilla con un alambre nasal

Un alambre nasal es una tira de metal a lo largo de la parte superior de la mascarilla y con esto se evita que el aire se escape por la parte superior del tapabocas.

Doble el alambre de la nariz sobre su nariz para que se ajuste a su cara.

Utilice un ajustador de mascarillas o un aparato ortopédico

Utilice un ajustador de mascarillas o un soporte sobre una mascarilla desechable o una mascarilla de tela para evitar que el aire se filtre por los bordes de la mascarilla.

Compruebe que se ajuste perfectamente a su nariz, boca y barbilla

Verifique si hay espacios ahuecando sus manos alrededor de los bordes exteriores de la mascarilla y asegúrese de que no fluya aire del área cercana a los ojos o de los lados del barbijo.

Si la mascarilla le queda bien, sentirá que entra aire caliente por la parte delantera de la mascarilla y es posible que pueda ver que el material de la mascarilla entra y sale con cada respiración.

Agregar capas de material

Use una mascarilla de tela que tenga varias capas de tela.

Puede utilizar un tapabocas desechable debajo de una mascarilla de tela. La segunda máscara debe empujar los bordes de la máscara interior contra la cara.

Asegúrese de poder ver y respirar fácilmente

Orejeras de nudo y pliegue de una mascarilla de 3 capas

Haga un nudo en las orejeras de una mascarilla de 3 capas donde se unen al borde de la mascarilla. Doble y meta el material innecesario debajo de los bordes.

Qué no hacer

No combine dos mascarillas desechables. Las máscaras desechables no están diseñadas para ajustarse bien y el uso de más de una no mejorará el ajuste.

Tampoco combine una mascarilla KN95 con cualquier otra mascarilla. Utilice solo una máscara KN95 a la vez.