VIDEO - Alex Damián Aguirre, el protegido del diputado Miguel Cuevas y exfuncionario del juez Blas Cabriza (quien desestimó la causa contra el legislador), fue visto por los pasillos de los tribunales de Paraguarí con un fajo de billetes, cuando debía estar en su lugar de trabajo, al lado del titular de la Cámara Baja, donde aun no posee funciones establecidas tras ser sacado de un cargo de director ante el escándalo que generó su nombramiento.

¿Por qué el juez Blas Francisco Cabriza desestimó, en julio, la causa contra Miguel Cuevas? ¿Quién es Alex Damián Aguirre? ¿Cuál es su relación con dicho juez y el titular de diputados? Estas preguntas son respondidas por una investigación de GEN, la cual expone que el pasado lunes 10 de septiembre, Aguirre no se presentó a trabajar, según confirmó Julio Cabrera, director de gestión de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. El funcionario no justificó si se sentía mal o debía realizar otras diligencias.

Ese mismo día fue visto recorriendo por la Décima Circunscripción del Palacio de Justicia. Las cámaras de seguridad del sitio registraron sus pasos por áreas públicas y también en aquellas destinadas exclusivamente para los funcionarios del ámbito judicial.

En el ascensor, se lo ve preparando un fajo de dinero envuelto en una hoja, para luego bajar en el piso exacto donde están ubicadas las oficinas del juez Blas Cabriza y también los camaristas que deben atender la desestimación de la causa contra Miguel Cuevas.

Para entender más del caso hay que retrotraerse al 30 de junio del 2018, cuando Miguel Cuevas asumió como presidente de la Cámara de Diputados. En ese entonces, el alto funcionario estaba siendo investigado por la Fiscalía deParaguarí a raíz de una denuncia del concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, quien denunció un faltante de G. 40 mil millones en la Gobernación de Paraguarí durante la gestión 2013-2017.

Según informó La Nación, las pesquisas ya estaban por definirse para esa fecha. La fiscala Pereira no encontró dolo en la admi­nistración de Cuevas y el 2 de julio solicitó al juez de Garan­tías Blas Cabriza su intervención. El magistrado decidió desestimar la denun­cia ante las “pocas evidencias” mostradas por el Ministerio Público.

En el mismo mes que se die­ron estas decisiones fiscales y judiciales, Cuevas nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la Cámara a Alex Damián Aguirre, quien trabajaba para dicho magistrado.

Al salir a luz la desestimación de la causa, la Fiscalía cambió de parecer y pidió continuar la investigación contra Cuevas. Ahora la Cámara de Apelaciones tiene la palabra y debe determinar si se podrá o no investigar al político colorado.

NO PUEDEN JUSTIFICAR AUSENCIAS DEL PROTEGIDO

Ante el alevoso caso, el jefe de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Julio César Arévalo, fue consultado este jueves por la prensa y no pudo justificar las ausencias del protegido de Cuevas, Alex Damian. Este no se presentó por varios días a su puesto de trabajo y hasta el momento no presentó justificativo alguno.

Intentando tapar la irregularidad, Arévalo alegó que el mimado del titular del Congreso solamente los dos últimos días no estuvo en el Parlamento, siendo que la dirección de gestión que está a su cargo informó que el 10 de septiembre tampoco fue.

Lo que Arévalo sí confirmó fue que, luego de las denuncias en su contra, Alex Aguirre ya no sigue en el cargo de director de Asuntos Legales y pasó al gabinete de la Presidencia pero no ocupa ningún cargo en específico.

Ahora queda esperar qué pasa con Miguel Cuevas y la justicia, que debe determinar si será o no investigado por las irregularidades durante su gestión al frente de la gobernación de Paraguarí.