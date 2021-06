Fuente: La Nación.

“Que descanses Martín Ariel. Gracias por el aguante a esta piba hace 20 años, por habernos enseñado a muchos a hacer AM y por haber mostrado que es posible ser un operador distinto en AM. Todos aprendimos con vos. Crecimos con vos. Te quiero mucho compañero”, expresó Yolanda Park.

Por su parte, Bruno Pont dijo: “Lamentablemente nos dejó el querido compañero Martín Ariel, víctima del Covid, operador de primera, gran profesional, sin palabras. Mucha fuerza a su familia, deja hijas y un dolor enorme para su querida madre y familiares. QEPD Martín Ariel”.

También Diego Marini tuvo palabras en homenaje al joven: “Era el titán de la puesta al aire, el más rápido, tenía olfato, era un periodista en la consola, obsesionado con su trabajo, amigo, loco, inquieto, siempre atento. No puedo creer, QEPD Martín Ariel”.

Otro destacado comunicador, Carlos Troche compartió en Twitter: “Con un dolor que me parte el alma despido a mi querido amigo, compañero y partner Martín Ariel, una víctima más del covid. Un tremendo profesional de la consola y gran ser humano. Olimpista como él solo. Te vamos a extrañar hermano. Condolencias a la flia. QEPD!”

En tanto, el medio donde Martin venía desempeñándose manifestó: “El grupo ABC comunica con profundo pesar el fallecimiento del compañero Martín Ariel Cantero, una víctima más del #CoronavirusPy. Acercamos nuestros pésames a los familiares, amigos y compañeros”.

“No desprecien sus tiempos”

El operador había publicado su último mensaje en Facebook el 31 de mayo pasado, donde saludaba la publicación del nuevo video de una agrupación nacional: “Felicitaciones Tierra Adentro desde acá desde el hospital los apoyo y pronto desde la radio”.

Poco antes, Martin Ariel también realizó un posteo para describir su lucha contra el virus: “Hoy hace 7 días estoy en este hospital (Ingavi) en una sala (muy linda y limpia). Tengo un compañero de cuarto a quíen no conozco, su rostro ni cuerpo solo el sonido de su tos (a veces hacemos coro). Tengo un sanitario a tres metros y no conozco tampoco, no tengo fuerzas para ir allí. En ambos brazos tengo tantos moretones que conjugan como unos tatuajes imperfectos y las llevo como aprendizaje de cada día de lucha. Unos de los mejores momentos es cuando la enfermera se acerca y dice: ‘Hola, ¿cómo estás hoy?’. Y realiza su control de rutina sobre mí”.

“Cuando llega la noche está sala de una manera milagrosa de agiganta y yo me consumo en una soledad que me arrastra y ahí tomo mi rosario y me refugio en él. Cuando se apagan las luces queda un silencio ensordecedor y lo único que escucho es el sonido de mi oxígeno que me da vida con cada impulso. Hoy es domingo no desprecien sus tiempos en tirar todo por la ventana, tómenme como ejemplo. Acá sigo luchando. Los amo”, concluía.