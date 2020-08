La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que algunos reclusos del penal de Pedro Juan Caballero preparaban un plan de escape que fue abortado ayer por las autoridades penitenciarias.

Los directivos encontraron un túnel que todavía no estaba terminado y que partía del baño de uno de los pabellones. “Quitaban la letrina, hacían el boquete y luego volvían a poner para que no llame la atención”, explicó Pérez en conversación con la 1080 AM.

Los responsables están identificados, separados y aislados del resto de los internos como medida de seguridad.

CONTAGIOS EN TACUMBÚ

A la fecha suman 100 los infectados con Covid-19 en Tacumbú, de los cuales 40 ya se recuperaron y pertenecen al pabellón Remar, donde iniciaron los contagios.

NO QUIEREN A LA MINISTRA

La secretaria de Estado respondió a la consulta sobre las personas que buscan sacarla del cargo por la disconformidad con las “movidas” que dispone en su administración.

“Tarde o temprano me iban a querer sacar porque estoy moviendo a gente, haciendo sumarios donde encuentro irregularidades en cargos donde pierden la confianza”, comentó la ministra.

Argumentó que no puede mantener en sus puestos a personas que cometen errores y que eso molesta a algunas personas sobre todo en el ámbito político.