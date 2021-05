Diosnel Villalba, el comerciante que fue víctima de un extraño procedimiento policial por parte de los uniformados de la comisaría 55 de Ñemby a metros de llegar a su casa, lamentó profundamente lo sucedido, debido a que su hijo pequeño presenció la violencia al que fue sometido y quedó traumas luego del hecho.

“Me pegaron frente a mi hijo y él me decía ‘papá yo no me quiero ir a la cárcel’ y eso duele, duele en el alma. Yo les mostré a ellos mi factura, mis documentos, y amanecí en la comisaría con mercaderías en mi camión, ese día perdí más de G. 5 millones. Le pregunté al comisario, quién me recupera todo el daño que me hicieron”, expresó en entrevista con el Trece.

El comerciante comentó que en lo posible ya no quiere mencionar lo que ocurrió, ya que su hijo no pudo dormir y al día siguiente no pudo conectarse para sus clases.

Por ello, se asesoró e hizo la denuncia, ya que los uniformados lo amenazaron en todo momento si llegaba a mostrar los videos o a denunciar.

“Antes de publicar el video y después de denunciar me amenazaron. Uno me dijo: te voy a perseguir, conozco tu casa”, contó.

Cabe recordar que el episodio ocurrió el pasado 29 de abril a las 23:00 hs cuando el comerciante, su esposa y su hijo se dirigían a su vivienda. El momento fue grabado por su pareja y se viralizó en las redes sociales por la brutalidad en la que procedieron los agentes policiales.

Al respecto, el Crio. Carlos Cáceres, Jefe del Departamento Central de la Policía Nacional, acudió ayer a la Comisaría 55 de Ñemby para iniciar el interrogatorio a los jefes de esta jurisdicción, responsables del operativo.

En este caso, intervino la fiscal Laura Guillen, quien ayer tomó la declaración de Diosnel Villalba y anunció que derivará el caso a la Unidad de Derechos Humanos para dar seguimiento correspondiente.

En tal sentido, por el hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de sus funciones se investiga a los policías implicados en dicho procedimiento.