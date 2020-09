“Las internas solicitaron sustituir las visitas íntimas por las sociales, en el caso del Buen Pastor no posee un tinglado como los demás penales. La capacidad del patio es muy limitado y no da para recibir a muchas personas”, expresó en contacto con 1000 AM.

La secretaria de Estado indicó que accedieron al pedido de las reclusas, siempre y cuando el acceso de los familiares sea limitado y se respeten todas las medidas sanitarias para evitar el contagio.

Señaló que uno de los requisitos de exigencia es la prueba de Covid-19 ya que aún ingresó el virus en dicho centro penitenciario. “No podrán entrar las personas que no cumplan con ese requisito”, adelantó.

Asimismo, aclaró que no podrán acceder las personas que se encuentren en el grupo de riesgo y con enfermedades de base, tampoco los que presenten cuadros respiratorios y los niños.

Por último, Pérez dijo que las visitas sociales mantendrán el mismo protocolo sanitario.