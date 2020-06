Es lo que afirma Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central del Paraguay, quien apoya todo plan de reactivación económica pero siempre que tenga bases sólidas.

Fernández Valdovinos afirma que el plan de recuperación que se enmarca dentro del programa Ñapu'â Paraguay no será suficiente, al menos por la forma en que se lo elabora.

Charlando con Radio Universo, Fernández asegura que "las políticas están bien, pero cómo vamos a financiar es el drama, porque todo va sobre endeudamiento público".​

"Parece todo lindo el tema del nuevo endeudamiento para gastos sociales y me parece bien, pero financiar recursos con nuevas deudas no me parece correcto", indicó.

El ex presidente del Banco Central del Paraguay cuestionó que se asignen 350 millones de dólares para reactivar la economía. "Es muy poco", indicó.

También dijo que "el dinero es fungible", pero que si querían cubrir deudas a varios sectores "debían usar de los impuestos, así se pagaba a policías, docentes o Fuerzas Armadas".

"De esa manera el endeudamiento iba a servir para cubrir otras burocracias. Pero necesariamente debe haber un plan de normalización", señaló.

Sobre eso explicó que "de no existir un plan de normalización de cuentas públicas quedaremos expuestos a problemas de sostenibilidad", argumentando que más deudas para cubrir otras no es literalmente una solución muy viable.

Cabe resaltar que el gobierno hizo la presentación del plan Ñapu'â Paraguay, consistente en una inversión de 2.500 millones de dólares. Unos 350 millones se invertirá en formalización, promoción de empleos y créditos para el desarrollo.

De ese monto se destinará 100 millones a IPS, 80 millones a Pytyvõ, especialmente a ciudades fronterizas, 100 para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 40 millones para viviendas a ser ejecutados por el Ministerio de Urbanismo, 10 millones para el Fondo Ganadero y 20 millones para el Crédito Agrícola de Habilitación.