En el audio viralizado en las últimas horas, se escucha al exdirigente de Rubio Ñu de Luque, Antonio González, refiriéndose a un exsecretario de apodo “Chule, al que trata de “la peor basura que pueda existir en el mundo”, entre otros improperios.

Al respecto, González, en comunicación con Radio Montecarlo, dijo que es un audio viejo y no entiende el motivo por el cual ahora lo están viralizando. “No sé qué la gente está queriendo con esto. No vale la pena que quieran revivir el tema”, señaló.

González explicó que “Chule” fue su “mano derecha” durante 7 años, pero se rompieron relaciones, cuando él mismo viralizó las fotografías y videos del exdirigente con un jugador de fútbol.

El exdirigente y empresario, comentó además que actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, en el marco de su proceso por supuesta explotación sexual y laboral. “Constantemente llaman a amenazarme de que van a subir videos míos, pero yo estoy en otras. Estoy esperando mi juicio y viendo la forma de salir de esta”, subrayó.

Asimismo, dijo que está atravesando una dificíl situación de salud, ya que padece de diabetes y diverticulitis.

REPROCHE A LEGUIZAMÓN

Antonio González, recordó nuevamente el caso del futbolista de Olimpia, José Leguizamón, al que trató de “desagradecido” y contó que invirtió más de G. 100 millones en su formación.

“Un mes estuve internado y ni me visitó. Esos son los agradecimientos que me hacen, no solamente él, sino todos los futbolistas”, lamentó González.

“Siempre fui una buena persona con él, pero por lo visto cambió cuando se fue a un club grande”, subrayó.

Anteriormente, González había admitido que recibió US$ 300 mil al vender el pase de José Leguizamón a Olimpia.