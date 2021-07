Desde las 05:00 de esta fría mañana doña Susana Aguilera y su hija Ruth, bajo la modalidad de Autovac, formaron la fila y esperaron el turno en la costanera de Asunción, ya que la mujer adulta debía completar su esquema de vacunación y recibir la segunda dosis.

Sin embargo, la historia de cómo recibió la primera vacuna fue bastante particular y la forma en la que doña Susana encaró la situación fue hasta simpática, y es que según relató, en el sistema de Salud figuraba como fallecida.

“Con la primera dosis tuve un pequeño problema porque figuraba como fallecida, pero esperé un rato a que me revivan y enseguida me atendieron otra vez. Salimos todo bien, enseguida me revivieron, me pusieron la vacuna y no tuve problemas”, contó entre risas doña Susana en entrevista con NPY.

La mujer aprovechó la ocasión también para instar a toda la ciudadanía que se inmunice contra el Covid-19. “Le aconsejo a todos a que vengan a vacunarse porque ya sufrimos mucho encerradas en nuestras casas. Tengo nietos quiero visitar y vecinos con quienes quiero charlar, y sin la vacuna es difícil”, acotó.

Finalmente, recomendó que a pesar de contar con las dos dosis, se deben seguir con los cuidados sanitarios.

Cabe mencionar que jueves y viernes son días exclusivos para la aplicación de segunda dosis. Quienes recibieron la vacuna AstraZeneca entre el 4 de abril y el 10 de abril y quienes se aplicaron la Sinopharm entre el 29 de mayo y el 2 de junio son los convocados. El orden es el siguiente:

Jueves 1 de julio: 0 al 4

Viernes 2 de julio: 5 al 9

En cuanto a las demás plataformas como Covaxin,Coronavac, (Sputnik V aplicados hasta el mes de abril) también se incluyen dentro de este calendario, una vez cumplidas las cuatro semanas de aplicación de primera dosis.

Respecto a los centros de vacunación, la cartera sanitaria recuerda que las personas deben acudir al mismo lugar donde se aplicaron la primera dosis.