La resolución municipal de Yatytay, que prohíbe eventos y actividades masivas, se debe a que en los últimos 10 días, se registraron 30 contagios, luego de más de tres meses sin casos positivos. Entre los internados, figuran personas no vacunadas.

La última disposición de la Municipalidad de Yatytay, departamento de Itapúa, rige por 14 días y restringe eventos y otras actividades de aglomeraciones masivas. No obstante, mantiene habilitados los sectores educativos, comerciales y otros.

El director del Hospital de Yatytay, Eduardo Rodríguez, reconoció que el sábado estaba previsto un intercolegial, seguido de una fiesta de Halloween, con una participación aproximada de 1.000 personas, donde según el doctor, eran altas las probabilidades de encontrar personas asintomáticas y contagiadoras.

Consultado sobre el sector eventista que queda sin trabajo, el director evitó este aspecto. “No quiero discutir eso porque vamos a tener posturas encontradas, lo que a mí me preocupa es cómo estamos acá”, respondió el director en entrevista con la 730 AM.

De 10.000 habitantes que tiene Yatytay, incluyendo el área rural y la urbana, 30 dieron positivo al Covid-19 en los últimos 10 días, luego de tres meses sin contagios.

De los 30 pacientes, 16 son no vacunados. De los 16, 8 son menores que no están alcanzados por el esquema de inmunización, y 6 son personas que no se vacunaron, pese a estar habilitadas.

En cuanto a los internados, una mujer de 76 años, recibió la primera dosis, pero se negó a aplicarse la segunda.

Por otro lado, un joven de 29 años internado en cuidados intensivos, también rechazó la vacunación.

Del total de la población de Yatyray, el 44 % recibió al menos una dosis contra el coronavirus.